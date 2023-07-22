Wall Street Beragam, Indeks Dow Naik 10 Hari Beruntun

JAKARTA - Wall Street ditutup beragam pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Bursa saham AS mixed dengan Dow Jones Industrial Average sedikit menguat untuk membukukan kenaikan hari ke-10 berturut-turut, reli terpanjangnya dalam hampir enam tahun.

Melansir Antara, Sabtu (22/7/2023), indeks Dow Jones Industrial Average naik tipis 0,01% atau 2,51 poin, menjadi menetap di 35.227,69 poin. Indeks S&P 500 terdongkrak 0,03% atau 1,47 poin, menjadi berakhir pada 4.536,34 poin. Indeks Komposit Nasdaq tergelincir 0,22% atau 30,50 poin menjadi ditutup di 14.032,81 poin.

Untuk minggu ini, Dow menguat 2,1%,.S&P 500 bertambah 0,7% dan Nasdaq melemah 0,6%. Nasdaq telah menguat sekitar 34% tahun ini, terangkat oleh optimisme atas kecerdasan buatan, ekonomi AS yang relatif tangguh dan ekspektasi bahwa siklus kenaikan suku bunga agresif Federal Reserve akan segera berakhir.

Indeks saham unggulan Dow terangkat oleh kenaikan masing-masing lebih dari 1,0% di Procter & Gamble dan Chevron. Sekarang naik lebih dari 6,0% pada tahun 2023, dibandingkan dengan kenaikan 18% S&P 500.

"Dow bermain catch-up menunjukkan ada rotasi ke sektor lain, seperti kesehatan dan keuangan. Reli tidak hanya teknologi berat lagi," kata Jake Dollarhide, chief executive officer Longbow Asset Management di Tulsa, Oklahoma, dikutip dari Reuters.