Harga Emas Dunia Tertekan Jelang Pertemuan The Fed

JAKARTA - Harga emas dunia tertekan pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Harga emas dunia memperpanjang kerugian untuk hari kedua berturut-turut karena dolar AS menguat menjelang pertemuan kebijakan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pekan depan.

Melansir Antara, Sabtu (22/7/2023), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange tergelincir USD4,30 atau 0,22% menjadi USD1.966,60 per ounce.

Indeks dolar naik 0,30% menjadi 101,06. Indeks berada di jalur untuk kenaikan mingguan 1,14%, kenaikan terbesar dalam dua bulan.

Investor sedang menunggu hasil pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal minggu depan, berharap untuk melihat bagaimana pelonggaran data inflasi terbaru berdampak pada rencana suku bunga Federal Reserve. Secara umum, pasar memperkirakan satu kenaikan suku bunga lagi sebelum Federal Reserve mengakhiri siklus kenaikan suku bunga.

Investor akan fokus pada komentar dari Ketua Fed Jerome Powell setelah keputusan suku bunga bank sentral AS pada Rabu (26/7/2023) untuk petunjuk apakah kemungkinan akan melanjutkan kenaikan suku bunga.