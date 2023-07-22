Indeks Dolar AS Kokoh Menanti Keputusan Bank Sentral

JAKARTA - Indeks dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Dolar menguat ketika investor menunggu pertemuan kebijakan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pekan depan yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga lagi.

Melansir Antara, Sabtu (22/7/2023), indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, terangkat 0,19% menjadi 101,0724 pada akhir perdagangan.

Pertemuan bank sentral Amerika Serikat dijadwalkan minggu depan, dengan Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Investor akan fokus pada komentar dari Ketua Fed Jerome Powell setelah keputusan suku bunga bank sentral AS pada Rabu (26/7/2023) untuk petunjuk apakah kemungkinan akan melanjutkan kenaikan suku bunga.

"Powell kemungkinan besar akan mempertahankan opsionalitas - tidak ada alasan bagi mereka untuk berkomitmen hingga September ketika Anda memiliki dua laporan inflasi yang akan terjadi setelah pertemuan minggu depan," kata Edward Moya, analis pasar senior di OANDA di New York.

Pedagang berjangka dana Fed memperkirakan 33 basis poin pengetatan tambahan tahun ini dengan suku bunga diperkirakan akan mencapai puncaknya di 5,41% pada November.

"Kita bisa melihat kenaikan suku bunga terakhir dalam siklus ini, tetapi setiap perubahan arah dovish tampaknya jauh," kata Christian Scherrmann, ekonom AS di DWS, dikutip dari Xinhua.