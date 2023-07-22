Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Gantikan Shell di Blok Masela, Ini Keuntungannya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |08:25 WIB
Pertamina Gantikan Shell di Blok Masela, Ini Keuntungannya
Pertamina kelola blok masela (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) gantikan Shell di Blok Masela, ini keuntungannya. Saat ini proses pengambilalihan Blok Masela akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sales Purchase Agreement (SPA) atau perjanjian jual beli terkait hak partisipasi Blok Masela.

Dengan masuknya Pertamina menggantikan Shell akan bermanfaat bagi pengembangan wilayah Indonesia bagian timur, termasuk penyerapan tenaga lokal.

“Keuntungannya mungkin di midstream. Pada BOD meeting, Pertamina pasti akan membahas mengenai penyerapan tenaga lokal,” kata Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, M Kholid Syeirazi dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (22/7/2023).

Pembahasan mengenai tenaga kerja memang sangat dimungkinkan. Pasalnya, dengan participating interest sebesar 35%, Pertamina berpeluang besar mengisi salah satu komposisi Dewan Direksi.

Dengan demikian, dalam BOD meeting tersebut, Pertamina bisa mengusulkan pembahasan mengenai penggunaan tenaga kerja lokal.

“Dengan ikutnya Pertamina dalam BOD meeting, bisa mewarnai proses bisnis. Misal untuk lebih melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Kalau asing, kan porsi lebih rendah. Kalau sudah 35% pasti ikut BOD meeting, salah satu komposisi di direksi itu pasti,” katanya.

Halaman:
1 2
