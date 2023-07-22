Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Kucurkan Dana Jumbo untuk Kesejahteraan Anak-Anak Indonesia

Michelle Natalia , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |09:21 WIB
Sri Mulyani Kucurkan Dana Jumbo untuk Kesejahteraan Anak-Anak Indonesia
Sri Mulyani siapkan anggaran jumbo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucurkan dana jumbo untuk kesejahteraan anak Indonesia. Pemerintah saat ini terus memprioritaskan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak-anak Indonesia sebagai penerus generasi bangsa.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, pun menegaskan bahwa APBN hadir untuk menjamin kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

"Perhatian APBN kepada anak-anak ada di banyak area. Di bidang kesehatan misalnya, kita memasukkan anggaran makanan yang sehat untuk anak-anak. Ada vaksinasi untuk mereka, kemudian ada berbagai upaya kesehatan lainnya agar menjaga kesehatan mereka," ujar Isa di Jakarta, Sabtu (22/7/2023).

Isa menjelaskan, belanja negara didesain untuk mendukung anak-anak Indonesia agar mampu tumbuh dengan sehat dan juga menjadi manusia yang cerdas. Bahkan, banyak komponen belanja APBN didedikasikan untuk memberi perhatian yang besar bagi anak-anak.

"Untuk pendidikan pasti, bahkan Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa 20% dari APBN harus dialokasikan untuk pendidikan. Walaupun kita menyadari ada pendidikan sepanjang usia, sepanjang hayat, tapi kita tahu sebagian besar itu berada di usia anak-anak," ungkap Isa.

Dalam menangani pandemi, pemerintah memberikan alokasi yang besar untuk menjaga kesehatan. Dia menyebut, pada tahun 2022 dan 2023 ini anggaran untuk bidang pendidikan justru tidak menurun, bahkan pemerintah memberikan alokasi khusus untuk anak-anak untuk bisa mengakses pendidikan dengan secara daring.

Halaman:
1 2
