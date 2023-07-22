Advertisement
HOT ISSUE

ASDP Angkut 1,065 Juta Kendaraan Logistik pada Semester I-2023

Heri Purnomo , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |09:27 WIB
ASDP Angkut 1,065 Juta Kendaraan Logistik pada Semester I-2023
ASDP angkut kendaraan logistik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengangkut 1,065 juta kendaraan logistik pada periode Januari-Juni 2023 yang terdiri dari kendaraan golongan IVB,VB, VIB, VII, VIII dan IX.

Sedangkan untuk barang, pencapaian semester I-2023, ASDP berhasil mengangkut hingga 1,01 juta unit yang tercapai 179% dari target sebanyak 565 ribu ton barang.

Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi mengatakan bahwa daei angka produksi tersebut, pada periode Januari - Juni 2023, ASDP berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp699 miliar dari total 1,065 juta unit dan naik 31% bila dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 534 milliar.

Sementara dari barang curah yang diangkut sebanyak 1,2 juta ton barang, dengan total pendapatan sekitar Rp7,6 miliar.

Untuk tahun 2023 ini, ASDP menargetkan dapat meraih total pendapatan sebesar Rp5,6 triliun dengan capaian laba bersih sekitar Rp700 miliar.

Adapun produksi penyeberangan pada tahun ini, ASDP membidik target penumpang yang dilayani sebanyak 9,9 juta orang, kendaraan roda 2 & 3 sebanyak 6,5 juta unit, kendaraan roda 4 sebanyak 6,6 juta unit, dan total barang yang diangkut sebanyak 1,9 juta ton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
