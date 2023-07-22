Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Negara Kantongi Rp6 Triliun dari Lelang Surat Utang Syariah

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |10:18 WIB
Negara Kantongi Rp6 Triliun dari Lelang Surat Utang Syariah
RI raup Rp6 triliun dari surat utang syariah (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Negara mengantongi Rp6 triliun dari lelang surat utang syariah. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan hasil lelang surat berharga negara syariah untuk enam seri.

Dari total penawaran yang masuuk sebesar Rp24,31 triliun per 18 Juli 2023, Kemenkeu menyerap total Rp6 triliun. Proses dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Keenam seri yang dilelang tersebut adalah SPNS17012024 (pembukaan baru/new issuance), PBS036 (pembukaan kembali/reopeing), PBS003 (pembukaan kembali/reopening), PBS037 (pembukaan kembali/reopening), PBS034 (pembukaan kembali/reopening), dan PBS033 (pembukaan kembali/reopening).

Seri PBS037 menyerap dana paling tinggi sebesar Rp1,75 triliun, dari total penawaran yang masuk mencapai Rp5,62 triliun. Adapun imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang ditetapkan sebesar 6,41745%.

Sedangkan seri PBS034 dan PBS033 mendapat serapan dana masing-masing sebesar Rp1,65 triliun dari penawaran masuk Rp3,46 triliun dan Rp2,25 triliun.

Yield kedua seri ini masing-masing sebesar 6,46977% dan 6,67532%, demikian mengutip keterangan pers Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Sabtu (22/7/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180506/purbaya-dtav_large.jpg
8 Fakta Cara Purbaya Lunasi Utang Rp9.138 Triliun, Minta Masyarakat Tak Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179647/purbaya-5C1A_large.jpg
Purbaya Pakai Cara Ini Lunasi Utang Pemerintah Rp9.138 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177076/utang_luar_negeri_indonesia-iXOL_large.jpg
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.126,3 Triliun per Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176713/utang-bS4N_large.jpg
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp501,5 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176320/menkeu_purbaya-MbV2_large.png
5 Fakta Utang RI, Purbaya Pastikan Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175831/utang_ri-CW3Y_large.jpg
Utang Pemerintah Pusat Capai Rp9.138 Triliun per Juni 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement