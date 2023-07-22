Negara Kantongi Rp6 Triliun dari Lelang Surat Utang Syariah

JAKARTA - Negara mengantongi Rp6 triliun dari lelang surat utang syariah. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan hasil lelang surat berharga negara syariah untuk enam seri.

Dari total penawaran yang masuuk sebesar Rp24,31 triliun per 18 Juli 2023, Kemenkeu menyerap total Rp6 triliun. Proses dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Keenam seri yang dilelang tersebut adalah SPNS17012024 (pembukaan baru/new issuance), PBS036 (pembukaan kembali/reopeing), PBS003 (pembukaan kembali/reopening), PBS037 (pembukaan kembali/reopening), PBS034 (pembukaan kembali/reopening), dan PBS033 (pembukaan kembali/reopening).

Seri PBS037 menyerap dana paling tinggi sebesar Rp1,75 triliun, dari total penawaran yang masuk mencapai Rp5,62 triliun. Adapun imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang ditetapkan sebesar 6,41745%.

Sedangkan seri PBS034 dan PBS033 mendapat serapan dana masing-masing sebesar Rp1,65 triliun dari penawaran masuk Rp3,46 triliun dan Rp2,25 triliun.

Yield kedua seri ini masing-masing sebesar 6,46977% dan 6,67532%, demikian mengutip keterangan pers Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Sabtu (22/7/2023).