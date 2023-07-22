Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Naik 3 Kali Lipat, Mentan: Yuk Kita Tanam Kedelai

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |10:38 WIB
Harga Naik 3 Kali Lipat, Mentan: Yuk Kita Tanam Kedelai
Harga kedelai mahal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong pemerintah daerah menambah lahan untuk komoditas kedelai. Pasalnya iklim ekstrim El Nino menyebabkan dunia terancam kekeringan dan produksi kedelai global pun bisa menurun.

“Harga kedelai global bisa naik hingga tiga kali lipat. Kalau kita tidak tanam kedelai, mau makan apa kita besok?” ujar Mentan dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (22/7/2023).

Syahrul menyebut, produksi kedelai nasional perlu semakin ditingkatkan. Apalagi produk olahan kedelai sangat digemari masyarakat Indonesia. Namun sayangnya hingga saat ini mayoritas kedelai masih harus didatangkan lewat impor.

“Kedelai itu sangat dibutuhkan. Kita makan tahu dan tempe. Kita juga makan kecap. Jadi yuk mari kita tanam kedelai,” lanjutnya.

Ajakan Syahrul bukan tanpa alasan. Dengan produksi kedelai global yang berpotensi menurun karena El Nino, pasokan kedelai ke Indonesia pun bisa berkurang. Sehingga penurunan produksi tersebut alias terhambatnya dari sisi suplai akan berimplikasi pada melonjaknya harga komoditas tersebut.

“Mungkin El Nino ini ada hikmahnya karena kita semua dipaksa untuk menanam. Jadi siapa tahu, impor kita justru bisa menurun,” sambung SYL.

Halaman:
1 2
