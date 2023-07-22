Potret Sri Mulyani Hadiri Perayaan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri perayaan Dirgahayu Hari Bhakti Adhyaksa ke-63. Sebagai informasi, hari Bhakti Adhyaksa ini merupakan HUT Kejaksaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 22 Juli.

Upacara Hari Bhakti Adhyaksa ini digelar di Lapangan Upacara Balai Diklat Kejaksaan di Ragunan, Jakarta pada pagi ini (22/7/2023).

Sri Mulyani nampak hadir mengenakan setelan formal, set blazer hitam dengan garis putih, dengan blus berkerah renda warna putih.

BACA JUGA: Jaksa Agung Resmikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun turut menghadiri acara tersebut dan memberikan pesannya.