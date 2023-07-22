Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Potret Sri Mulyani Hadiri Perayaan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63

Michelle Natalia , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |14:06 WIB
Potret Sri Mulyani Hadiri Perayaan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63
Sri Mulyani peringati Hari Bhakti Adhyaksa (Foto: Instagram)
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri perayaan Dirgahayu Hari Bhakti Adhyaksa ke-63. Sebagai informasi, hari Bhakti Adhyaksa ini merupakan HUT Kejaksaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 22 Juli.

Upacara Hari Bhakti Adhyaksa ini digelar di Lapangan Upacara Balai Diklat Kejaksaan di Ragunan, Jakarta pada pagi ini (22/7/2023).

Sri Mulyani nampak hadir mengenakan setelan formal, set blazer hitam dengan garis putih, dengan blus berkerah renda warna putih.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun turut menghadiri acara tersebut dan memberikan pesannya.

