HOME FINANCE HOT ISSUE

Peningkatan Konektivitas Dukung Indonesia Jadi Negara Maju

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |14:55 WIB
Peningkatan Konektivitas Dukung Indonesia Jadi Negara Maju
JAKARTA – Peningkatan konektivitas mendukung Indonesia menjadi negara maju. Pos Indonesia berkomitmen menjadi bagian dalam meningkatkan konektivitas di Indonesia.

Pos menjamin keamanan dan ketepatan waktu pengiriman bagi para pelanggannya. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab perusahaan dalam penerapan smart logistics company pada berbagai bidang layanannya, terutama dalam pengiriman.

Direktur Business Development & Portfolio Management Pos Indonesia, Prasabri Pesti menuturkan, perusahaan yang dahulu identik dengan sistem tradisional dalam pengirimannya, kini tengah menerapkan digitalisasi pada seluruh layanannya.

“Di tengah gencarnya perkembangan teknologi, transformasi digital merupakan hal yang krusial bagi Pos Indonesia. Salah satu perubahan yang dilakukan, dimulai dari proses penjemputan hingga pengiriman sampai kepada penerima, seluruhnya menggunakan sistem digital,” ujar Prasabri, Sabtu (22/7/2023).

Lebih lanjut, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bapenas, Amalia Adininggar, menyampaikan, Pos Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain logistik di Indonesia. Hal ini mampu menciptakan domestic value chain dalam rangka mendukung Indonesia Emas di 2045.

“Sebagai penyedia layanan kurir dan logistik yang terluas, Pos Indonesia memiliki 228 titik layanan internasional dan lebih dari 24.000 titik layanan di Indonesia yang mampu menjangkau daerah terpencil dari Sabang hingga Merauke. Hal inilah yang mampu mendukung pemerintah dalam peningkatan konektivitas antar wilayah baik secara global maupun nasional,” jelas Amalia.

