HOME FINANCE HOT ISSUE

Revitalisasi Bandara Soetta, Menhub: Kapasitas Penumpang Naik Jadi 110 Juta/Tahun

Heri Purnomo , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |16:58 WIB
Revitalisasi Bandara Soetta, Menhub: Kapasitas Penumpang Naik Jadi 110 Juta/Tahun
Menhub cek revitalisasi Bandara Soetta (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah merevitalisasi Bandara Soekarno Hatta untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas pergerakan penumpang dan pesawat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merinci sejumlah proyek yang dilakukan di Bandara Soetta meliputi sisi darat (land side) dan sisi udara (air side).

Di sisi darat revitalisasi dilakukan oleh AP II bersama kontraktor PT. PP pada Terminal 1B dan 1C untuk penerbangan domestik, dan Terminal 2F yang dikerjakan AP II dan Adhi Karya untuk penerbangan internasional.

Sementara di sisi udara, dilakukan pengerjaan landas pacu (runway) oleh AP II dan pemasangan software atau sistem oleh Airnav Indonesia untuk meningkatkan produktivitas pergerakan pesawat yang lepas landas maupun mendarat (take off/landing).

“Revitalisasi terminal dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas penumpang dari 65 juta per tahun menjadi 110 juta per tahun. Terminal 2F yang untuk internasional akan diperbesar menjadi 70 ribu meter persegi,” ujar Menhub saat meninjau proyek revitalisasi di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (22/7/2023).

Menhub menjelaskan, revitalisasi dilakukan untuk mengakomodir demand atau permintaan penerbangan dari dan ke Jakarta melalui Bandara Soetta yang semakin meningkat.

“Kurang lebih sekitar 6 bulan lagi ini semua bisa diselesaikan sehingga dapat memenuhi demand yang semakin meningkat. Bandara Soetta akan menjadi showcase-nya negara Indonesia di mata dunia,” ucapnya.

Halaman:
1 2
