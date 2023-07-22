Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

14,7 Juta Emak-Emak Sudah Terima Bantuan Modal Kerja

Himayatul Azizah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |09:33 WIB
14,7 Juta <i>Emak-Emak</i> Sudah Terima Bantuan Modal Kerja
Emak-emak dapat modal kerja (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mencatat penyaluran pembiayaan modal kerja dalam program Mekaar mencapai 14,7 juta nasabah. Penerimanya mayoritas ibu-ibu rumah tangga.

“Saat ini jumlah nasabah aktif PNM Mekaar telah mencapai angka 14,7 juta yang 100% adalah ibu-ibu pra-sejahtera, katakan masing-masing ibu memiliki satu orang anak sehingga ada 14,7 juta anak yang diberikan pembelajaran hidup tentang kewirausahaan, dan diharapkan suatu saat si anak akan menjadi pejuang UMKM Indonesia masa depan,” ujar Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, Sabtu (22/7/2023).

Ada 3 modal yang diberikan PNM kepada nasabahnya, Modal finansial diberikan melalui pembiayaan usaha produktif yang hingga 31 Juni 2023 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp33,2 triliun kepada Nasabah PNM Mekaar, sedangkan modal intelektual melalui pendampingan antara lain pelatihan, berbagi info dan pengalaman.

Sedangkan modal sosial, PNM membangun kepedulian nasabah melalui jejaring usaha dan sinergi bisnis yang mampu membantu percepatan usaha nasabah.

1 2
