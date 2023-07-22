Harta Kekayaan Elon Musk Lenyap Rp305 Triliun Gegara Saham Tesla

JAKARTA - Kekayaan Elon Musk merosot USD20,3 miliar setara dengan Rp305 triliun gegara saham Tesla anjlok. Dengan penurunan tersebut, kini kekayaan Elon Musk tercatat sebesar USD234,4 miliar setara dengan Rp3.521 triliun.

Penurunan harta kekayaan ini merupakan yang terbesar di antara tujuh orang terkaya yang terdaftar di Bloomberg Billionaires Index. Merosotnya harta Elon Musk mempersempit kesenjangan kekayaan antara dia dan Bernard Arnault.

Dilansir dari Fortune, Jakarta, Sabtu (22/7/2023), meskipun mengalami penurunan, kekayaan Musk masih melebihi Bos LVMH Bernard Arnault. Selisih harta Elon dan Bernard kini mencapai USD33 miliar setara dengan Rp495,8 triliun.

Harta Elon Musk anjlok gegara saham Tesla. Saham Tesla yang berbasis di Austin turun 9,7% menjadi USD262,90 di bursa saham AS sejak 20 April. Saham Tesla merah setelah perusahaan memperingatkan soal profitabilitasnya yang sudah menyusut.