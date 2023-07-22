Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Pekerjaan Ini Punya Jumlah Jam Kerja Paling Lama

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |16:12 WIB
5 Pekerjaan Ini Punya Jumlah Jam Kerja Paling Lama
Pekerjaan ini punya jam kerja lebih lama (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 5 Pekerjaan ini punya jumlah jam kerja paling lama. Umumnya, para pekerja di sebuah perusahaan atau pabrik akan menghabiskan waktu sekitar 8 jam di tempat mereka bekerja.

Namun, tahukah Anda ternyata di luar sana ada berbagai macam pekerjaan dengan jam kerja paling lama. Bahkan, ada yang hampir menghabiskan kehidupan sehari-harinya untuk bekerja.

Dirangkum Okezone, Sabtu (22/7/2023) berikut 5 pekerjaan yang punya jumlah jam kerja paling lama.

1. Pekerja tambang

Sudah menjadi rahasia umum jika pekerja tambang harus memiliki fisik yang kuat. Pasalnya, mereka akan dihadapkan dengan lapangan kerja yang sulit, berpasir, dan mayoritas dilakukan di bawah tanah. Anda akan berhadapan dengan banyak ledakan, runtuhan, kelistrikan, dan lain-lain.

Para pekerja tambang biasanya juga akan mendapatkan jam kerja yang panjang, yakni rata-rata 47 jam per minggu dengan rata-rata gaji yang mereka terima sekitar USD35 per jam atau sekitar Rp524 ribu.

2. Pekerja pertanian

Selanjutnya adalah para pekerja di bidang pertanian. Pekerjaan ini membutuhkan fisik yang kuat dalam berbagai cuacara serta paparan bahan kimia, hewan, dan juga mesin.

Di luar itu, pekerja pertanian juga sering berpindah-pindah dari satu kamp ke kamp yang lain dan harus siap bekerja dalam waktu yang lama saat pergantian musim.

Para pekerja pertanian setidaknya menghabiskan sekitar 56,22 jam per minggu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/622/3134614/ai-iKW0_large.jpg
Canggih! AI Bisa Antisipasi Kecurangan Tes Rekrutmen Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/622/3131638/karier-UBxC_large.jpg
Daftar 10 Perusahaan Besar yang Bisa Dukung Karier di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/622/3130998/karier-Hp2y_large.jpg
Ini 10 Tempat Terbaik untuk Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/622/3130370/pekerja-CSjI_large.jpg
Resign Sebelum Kontrak Habis Bisa Kena Denda? Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129943/karier-jmZB_large.jpg
Daftar Pekerjaan yang Diprediksi Hilang dari Muka Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/622/3093297/10-tips-kerja-cerdas-bukan-bekerja-lebih-keras-WE9yX87U3L.jpg
10 Tips Kerja Cerdas, Bukan Bekerja Lebih Keras
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement