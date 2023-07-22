5 Pekerjaan Ini Punya Jumlah Jam Kerja Paling Lama

JAKARTA - 5 Pekerjaan ini punya jumlah jam kerja paling lama. Umumnya, para pekerja di sebuah perusahaan atau pabrik akan menghabiskan waktu sekitar 8 jam di tempat mereka bekerja.

Namun, tahukah Anda ternyata di luar sana ada berbagai macam pekerjaan dengan jam kerja paling lama. Bahkan, ada yang hampir menghabiskan kehidupan sehari-harinya untuk bekerja.

Dirangkum Okezone, Sabtu (22/7/2023) berikut 5 pekerjaan yang punya jumlah jam kerja paling lama.

1. Pekerja tambang

Sudah menjadi rahasia umum jika pekerja tambang harus memiliki fisik yang kuat. Pasalnya, mereka akan dihadapkan dengan lapangan kerja yang sulit, berpasir, dan mayoritas dilakukan di bawah tanah. Anda akan berhadapan dengan banyak ledakan, runtuhan, kelistrikan, dan lain-lain.

Para pekerja tambang biasanya juga akan mendapatkan jam kerja yang panjang, yakni rata-rata 47 jam per minggu dengan rata-rata gaji yang mereka terima sekitar USD35 per jam atau sekitar Rp524 ribu.

2. Pekerja pertanian

Selanjutnya adalah para pekerja di bidang pertanian. Pekerjaan ini membutuhkan fisik yang kuat dalam berbagai cuacara serta paparan bahan kimia, hewan, dan juga mesin.

Di luar itu, pekerja pertanian juga sering berpindah-pindah dari satu kamp ke kamp yang lain dan harus siap bekerja dalam waktu yang lama saat pergantian musim.

Para pekerja pertanian setidaknya menghabiskan sekitar 56,22 jam per minggu.