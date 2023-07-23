Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

PTPP Keberatan dengan Keputusan KPPU soal Proyek Revitalisasi TIM

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |20:18 WIB
PTPP Keberatan dengan Keputusan KPPU soal Proyek Revitalisasi TIM
Taman Ismail Marzuki. (Foto: okezone.com/IG Bagasfeka)
A
A
A

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk melakukan klarifikasi soal hasil putusan Sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Perkara Nomor: 17/KPPU-L/2022 yang telah dibacakan pada tanggal 18 Juli 2023 lalu di Kantor Pusat KPPU Jakarta.

"Atas hasil keputusan tersebut, PTPP sebagai perusahaan yang taat hukum akan menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum keberatan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan," ujar Corporate Secretary PTPP Bakhtiyar Efendi, Minggu (23/7/2023).

Dia menilai, tender pekerjaan jasa konstruksi pembangunan Tahap III Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismal Marzuki dilaksanakan sejak Mei 2021 sampai dengan Agustus 2021.

PTPP pun sudah mengikuti proses dari awal tender sampai dengan selesai sehingga pada tanggal 9 Agustus 2021 perusahaan dinyatakan sebagai pemenang dalam tender proyek tersebut.

"Sebagai perusahaan terbuka yang selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar, PTPP akan selalu berkomitmen untuk memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga perusahaan akan mengajukan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU Nomor: 17/KPPU-L/2022," ujarnya.

Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Tahap III (TIM III) yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp415 miliar termasuk PPN yang dikerjakan oleh konsorsium PTPP bersama dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Tbk (“JAKON”). Proyek tersebut mulai dikerjakan sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan September 2022 selama 13 (tiga belas) bulan.

