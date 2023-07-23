Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dukung MotoGP 2023 Mandalika, Dirut Pertamina: Ini Bukan Hanya Balapan Motor

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |07:05 WIB
Dukung MotoGP 2023 Mandalika, Dirut Pertamina: Ini Bukan Hanya Balapan Motor
Pertamina Dukung MotoGP di Sirkuit Mandalika. (Foto: Okezone.com/MotoGP
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan MotoGP 2023 di Sirkuit Mandalika. Ajang balap motor internasional dilakukan pada 13-15 Oktober 2023.

“Puji syukur karena mendapatkan kesempatan untuk kembali melaksanakan kegiatan balap atau otomotif yang sangat dikenal dan ditunggu oleh masyarakat ini,” ucap Direktur Pertamina Patra Niaga, Rifa Siahaan, dalam konferensi press Pertamina Grand Prix Of Indonesia 2023 di The Space Senayan City, Sabtu (22/7/2023).

Menurutnya, ini event kedua yang diadakan di sirkuit pertandingan Mandalika. Sehingga Pertamina membuka kesempatan bagi seluruh peminat otomotif untuk mengajak dan membeli tiket pagelaran otomotif pada Oktober 2023 nanti.

Digelarnya event ini diharapakan mampu menjadi wadah seluruh masyarakat untuk ikut meramaikan pertandingan MotoGP 2023.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawanti menyampaikan, terdapat kebangganan tersendiri karena kembali dipercaya untuk menggelar MotoGP di Mandalika.

“Acara ini bukan hanya balapan motor sederhana namun memberi dampak yang luar biasa,” ucap Nicke.

Digelarnya MotoGP di Mandalika tentu memberi dampak yang besar bagi daerah Lombok. Bagi masyarakat Lombok adanya event ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Terlebih ketika Pandemi Covid-19 banyak UMKM yang terkena dampak penurunan penjualan. Maka dengan adanya event ini dapat melibatkan UMKN dengan menjual berbagai produk dan nominal transaksi yang besar.

Dukungan yang dilakukan Pertamina dalam MotoGP tahun 2023 yakni dengan membangun berbagai infrastruktur penunjang lainnya. Seperti dibangunya restoran,

Dibandingkan dengan tahun lalu, MotoGP yang akan diselenggarakan tahun ini telah melalui berbagai persiapan yang matang. Sehingga diyakini mampu menarik lebih banyak banyak pengunjung.

Halaman:
1 2
