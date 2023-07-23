Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Roda Kereta Api Bisa Kempes? Simak Jawabannya di Sini

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |15:16 WIB
Apakah Roda Kereta Api Bisa Kempes? Simak Jawabannya di Sini
Apakah Roda Kereta Api Bisa Kempes? (Foto: Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengungkapkan fakta menarik soal roda kereta. Bagian ini sangat penting karena vital saat kereta melaju.

Meski namanya sama dengan roda kendaraan lain, tapi roda kereta dibuat dengan beda dan sangat kuat.

“Siapa yang mengira roda kereta api bisa kempes atau bahkan bocor? Keduanya tidak pernah terjadi. Pernah kepikiran gak, roda kereta kalau tidak kempes atau bocor, kapan digantinya? Apakah jadi roda abadi?” tulis Ditjenperkeretaapian di Instagramnya, Minggu (23/7/2023). 

Roda dan rel kereta api terbuat dari baja karbon tinggi. Tetapi dalam hal tersebut, hal yang pasti terjadi adalah keausan roda karena terus bergesekan dengan sesama logam.

Karena kekerasan baja rel lebih tinggi dari roda, sehingga roda kereta akan lebih mudah aus daripada baja rel.

Oleh karean itu, ada cara perawatan khusus terhadap roda kereta api.

Roda kereta api harus dirawat sesuai dengan periode perawatan mulai dari periode harian hingga periode tahunan.

Halaman:
1 2
