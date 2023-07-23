Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek-Cek Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo Hari Ini, Mana yang Lebih Murah?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |08:35 WIB
Cek-Cek Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo Hari Ini, Mana yang Lebih Murah?
Daftar Harga BBM. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah naik di awal bulan ini. Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR pun sangat bersaing untuk kualitas BBM RON 92 hingga 95.

Penyesuaian harga BBM dilakukan Pertamina hingga SPBU swasta seperti Shell, Vivo hingga BP-AKR. Kenaikan harga BBM Shell berkisar Rp 290 per liter hingga Rp 450 per liter.

Selanjutnya, kenaikan harga BBM Vivo berkisar Rp 300-Rp 380 per liter, sedangkan kenaikan BBM BP-AKR berkisar Rp 290-Rp 510 per liter.

Dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell hinga BP-AKR yang berlaku mulai hari ini, Minggu (23/7/2023):

SPBU Pertamina

Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

Bio Solar: Rp6.800 per liter

Pertamax (RON 92): Rp12.400-Rp13.100 per liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp14.000-Rp14.700 per liter

Dexlite (CN 51): Rp 13.150-Rp13.650 per liter

Pertamina Dex (CN 53): Rp13.550-Rp 14.050 per liter

SPBU Shell

Shell Super (RON 92) Rp12.920 per liter

Shell V-Power (RON 95) Rp13.780 per liter

Shell V-Power Diesel (CN 51) Rp13.590 per liter

Shell V-power Nitro+ (RON 98) Rp14.120 per liter

Shell Diesel Extra (CN 53): Rp13.160 per liter

Halaman:
1 2
