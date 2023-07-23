Pertamax Green 95 Bakal Dijual Pekan Depan di Jakarta

JAKARTA-PT Pertamina (Persero) segera meluncurkan produk baru Pertamax Green 95, yaitu campuran Pertamax dengan 5% etanol (E5) pada pekan depan.

"Iya betul, rencana soft launching minggu depan di Jakarta dan Surabaya di beberapa SPBU kita," jelas VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (23/7/2023).

Soft launching Pertamax Green 95 hanya akan laucnhing di Surabaya namun kini Jakarta juga ikut. Dengan demikian total SPBU ada 15 dengan rincian 10 di Surabaya dan 5 di Jakarta.

"Iya awal di Surabaya, tapi sekarang Jakarta ikut," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Fadjar tidak bisa memastikan lokasi SPBU yang akan menjual BBM anyar tersebut.

"Ditunggu aja ya (lokasi SPBU), karena kalau kita sampaikan nanti takut ada perubahan. Seperti halnya awalnya di Surabaya, tapi sekarang Jakarta juga," imbuhnya.

Sementara itu terkait harga, Fadjar juga masih enggan menyebut harga jual BBM Pertamax Green 95 ini. Ia hanya memastikan bahwa nantinya harga jual akan kompetitif dikelas BBM RON 95.