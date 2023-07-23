Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamax Green 95 Bakal Dijual Pekan Depan di Jakarta

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |13:51 WIB
Pertamax Green 95 Bakal Dijual Pekan Depan di Jakarta
Pertamax Green 95 Segera Dijual di Jakarta, (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA-PT Pertamina (Persero) segera meluncurkan produk baru Pertamax Green 95, yaitu campuran Pertamax dengan 5% etanol (E5) pada pekan depan.

"Iya betul, rencana soft launching minggu depan di Jakarta dan Surabaya di beberapa SPBU kita," jelas VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (23/7/2023).

Soft launching Pertamax Green 95 hanya akan laucnhing di Surabaya namun kini Jakarta juga ikut. Dengan demikian total SPBU ada 15 dengan rincian 10 di Surabaya dan 5 di Jakarta.

"Iya awal di Surabaya, tapi sekarang Jakarta ikut," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Fadjar tidak bisa memastikan lokasi SPBU yang akan menjual BBM anyar tersebut.

"Ditunggu aja ya (lokasi SPBU), karena kalau kita sampaikan nanti takut ada perubahan. Seperti halnya awalnya di Surabaya, tapi sekarang Jakarta juga," imbuhnya.

Sementara itu terkait harga, Fadjar juga masih enggan menyebut harga jual BBM Pertamax Green 95 ini. Ia hanya memastikan bahwa nantinya harga jual akan kompetitif dikelas BBM RON 95.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182033/bbm_pertamina-Ya2u_large.jpg
Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Kualitas BBM Pertalite Cs, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182022/bbm_pertamina-5y0h_large.jpg
BP Tambah 100 Ribu Barel BBM dari Pertamina, ESDM: Shell dan Vivo Masih Nego
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182012/kementerian_esdm-qDMH_large.jpg
Kementerian ESDM Buka Suara soal BBM Baru Bobibos Buatan Anak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181928/spbu_pertamina-SdI6_large.jpg
Ini Alasan Pengemudi Ojol Tetap Menggunakan BBM Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181134/wamensos_soal_penyaluran_bbm_subsidi-AIdC_large.jpg
Wamensos: Penyaluran Subsidi BBM dan Listrik Bakal Gunakan Face Recognition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181080/bbm_pertamina-PiJN_large.jpg
Pertamina Jamin Stok BBM Aman Usai Truk Tangki Terbakar di Cianjur 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement