Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

El Nino Diprediksi hingga September, Mentan: Kita Kejar Percepatan Tanam

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |16:27 WIB
El Nino Diprediksi hingga September, Mentan: Kita Kejar Percepatan Tanam
Mentan Antisipasi El Nino. (Foto: Okezone.com/Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Pertanian Indonesia dihadapkand dengan ancaman musim kemarau panjang yang disebabkan oleh badai El Nino.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memperkirakan El Nino akan melanda sektor pertanian setidaknya hingga September mendatang. Sehingga ada potensi ketersediaan air akan berkurang terutama yang mengandalkan dari air hujan.

"Makanan itu dibutuhkan manusia di seluruh dunia. Dan yang namanya El Nino ini akan kita hadapi hingga September nanti. Oleh karena itu selagi masih ada air kita kejar yuk percepatan tanam ini. Jadi selesai panen langsung tanam karena air masih ok," kata Mentan SYL dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/7/2023).

Menurut SYL, masalah pangan menjadi faktor yang paling penting karena berkaitan dengan kebutuhan dasar. Disisi lain, pangan menjadi faktor penentu dari kekuatan ekonomi sebuah negara. Karena itu, mumpung pasokan air masih tersedia sebaiknya percepatan tanam dilakukan secara masif di seluruh Indonesia.

"Oleh karena itu kekuatan ini harus kita jaga dan harus kita perkuat. Belum selesai Covid kita sudah diancam dengan yang namanya cuaca buruk di seluruh dunia dan besok kita akan menghadapi kemarau ekstrem yang sangat panjang. Karena itu kita sama-sama perkuat posisi pangan kita ke depan melalui percepatan tanam," lanjutnya.

Sebelumnya Mentan SYL juga meninjau langsung jalanya gerakan tanam padi di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kerja pemerintah dalam memperkuat posisi pangan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan el nino yang diperkirakan berlangsung hingga September mendatang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180504/mentan_amran-say2_large.jpg
RI Siapkan 15 Ribu Hektare untuk Proyek Pertanian Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178428/mentan-f7Ye_large.jpg
Mentan Amran Tindak Tegas Mafia: Naikkan Harga Pupuk, Izin Langsung Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176383/mentan-xTlK_large.jpg
Mentan Temukan 2.039 Kios Pupuk Bermasalah, Petani Rugi Rp600 Miliar per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162735/prabowo-ONeV_large.jpeg
Prabowo Kucurkan Rp8 Triliun Kembangkan 800 Ribu Hektare Perkebunan Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161072/mentan_amran-SdTI_large.jpg
Amran Sebut Sektor Pertanian Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159984/mentan_amran-J7M5_large.jpg
RI-Kanada Buka Peluang Kerja Sama Sektor Pertanian di Tengah Tantangan Global 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement