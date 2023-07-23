Transmart Blok M Square Tutup, Netizen: Segitu Gedenya Pergeseran Online?

JAKARTA - Gerai Transmart di Blok M Square kabarnya ditutup. Informasi tersebut disampaikan Dondi dalam media sosial miliknya.

"Transmart Blok M Square tutup. Lotte Ratu Plaza udah duluan," tulisnya dalam Twitter, Minggu (23/7/2023).

Tak hanya itu, di lokasi lainnya juga tidak terlalu ramai. Seperti gerai di Gandaria City.

Dirinya memprediksi penutupan ritel besar ini karena peralihan ke belanja online. Sehingga hanya sedikit orang yang masih mau pergi langsung ke Transmart.

"Jadi orang-orang belanja grocery sekarang ke mana sih? Segitu gedenya pergeseran ke online? Asli ini customer behaviour yang gue belum paham arahnya," tulisnya.

Cuitan Dondi pun menuai beragam komentar. Misalnya model bisnis Transmart harus segera diganti dan lain halnya.

"Kalau yang model Hypermarket udah bergeser ke supermarket dan mini market. Jadi orang-orang belanjanya udah ke lion Superindo, Tiptop, Naga atau hari-hari. Jadi mereka udah gak belanja 1 bulan sekali 1 trolly full. Tapi 2 minggu sekali dan kalau ada yang kurang-kurang bisa ke Alfamidi, Alfa Mart dan Indomaret," tulis @iciocaica.