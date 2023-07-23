PUPR Pakai Aspal Buton Perbaiki 19 Km Jalan Rusak di Bengkulu

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) langsung memperbaiki jalan-jalan di Bengkulu usai dikunjungi Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Aspal dalam negeri seperti aspal buton dan aspal karet jadi pilihan utama untuk penanganan jalan di Bengkulu.

"Komitmen Kementerian PUPR dalam penggunaan produk dalam negeri khususnya aspal buton, adalah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke industri aspal buton di Pulau Buton pada September 2022 lalu," kata Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, Minggu (23/7/2023).

Kementerian PUPR juga melakukan penguatan regulasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yakni dengan menerbitkan Permen PUPR No 18 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan aspal Buton untuk mendorong keterlibatan stakeholder lokal dalam pengelolaan MPK dalam negeri.

Jubir Endra mengatakan, telah dilakukan penandatanganan kontrak penyediaan aspal buton dari 10 paket pekerjaan jalan nasional dengan total volume aspal buton sebesar 6.839 ton untuk panjang jalan 63,7 km pada Juni 2023 lalu.

Pemanfaatan aspal buton dan aspal karet ini bukan lagi sebatas uji coba, tapi sudah merupakan pilihan teknologi yang layak secara teknis dan ekonomis. Contohnya di Provinsi Bengkulu, tercatat penggunaan aspal buton untuk penanganan jalan sepanjang 19 km di 2023 yang memanfaatkan 933,31 ton aspal buton. Sedangkan untuk penggunaan aspal karet sebanyak 1.323 ton.

"Kita tahu bahwa produksi karet di Bengkulu ini cukup besar," sambungnya.