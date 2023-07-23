Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

PUPR Pakai Aspal Buton Perbaiki 19 Km Jalan Rusak di Bengkulu

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |10:04 WIB
PUPR Pakai Aspal Buton Perbaiki 19 Km Jalan Rusak di Bengkulu
PUPR Perbaiki Jalan di Bengkulu. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) langsung memperbaiki jalan-jalan di Bengkulu usai dikunjungi Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Aspal dalam negeri seperti aspal buton dan aspal karet jadi pilihan utama untuk penanganan jalan di Bengkulu.

"Komitmen Kementerian PUPR dalam penggunaan produk dalam negeri khususnya aspal buton, adalah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke industri aspal buton di Pulau Buton pada September 2022 lalu," kata Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, Minggu (23/7/2023).

Kementerian PUPR juga melakukan penguatan regulasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yakni dengan menerbitkan Permen PUPR No 18 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan aspal Buton untuk mendorong keterlibatan stakeholder lokal dalam pengelolaan MPK dalam negeri.

Jubir Endra mengatakan, telah dilakukan penandatanganan kontrak penyediaan aspal buton dari 10 paket pekerjaan jalan nasional dengan total volume aspal buton sebesar 6.839 ton untuk panjang jalan 63,7 km pada Juni 2023 lalu.

Pemanfaatan aspal buton dan aspal karet ini bukan lagi sebatas uji coba, tapi sudah merupakan pilihan teknologi yang layak secara teknis dan ekonomis. Contohnya di Provinsi Bengkulu, tercatat penggunaan aspal buton untuk penanganan jalan sepanjang 19 km di 2023 yang memanfaatkan 933,31 ton aspal buton. Sedangkan untuk penggunaan aspal karet sebanyak 1.323 ton.

"Kita tahu bahwa produksi karet di Bengkulu ini cukup besar," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/470/2864480/pupr-dorong-aspal-buton-pada-semua-proyek-infrastruktur-jalan-di-indonesia-avsIotuwkL.jpg
PUPR Dorong Aspal Buton pada Semua Proyek Infrastruktur Jalan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/05/470/2304486/aspal-buton-lebih-canggih-dari-produk-luar-negeri-ini-keunggulannya-2DjVY8w9gP.jpg
Aspal Buton Lebih Canggih dari Produk Luar Negeri, Ini Keunggulannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/01/320/2161671/8-fakta-menarik-teknologi-tcm-tambal-jalan-rusak-dengan-cepat-dan-murah-CwbYSXkKBT.jpg
8 Fakta Menarik Teknologi TCM, Tambal Jalan Rusak dengan Cepat dan Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/27/320/2158856/gunakan-teknologi-tcm-tambal-jalan-rusak-di-musim-hujan-bisa-lebih-murah-biaQQKQeFB.jpg
Gunakan Teknologi TCM, Tambal Jalan Rusak di Musim Hujan Bisa Lebih Murah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/27/320/2158850/menteri-basuki-tambal-jalan-rusak-dengan-teknologi-tcm-apa-itu-3asUI0dc3C.jpg
Menteri Basuki Tambal Jalan Rusak dengan Teknologi TCM, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/28/320/2097811/177-9-ton-karet-untuk-mengaspal-65-km-jalan-apa-kelebihannya-NnrVKa9BaH.jpg
177,9 Ton Karet untuk Mengaspal 65 Km Jalan, Apa Kelebihannya?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement