Pembangunan IKN Tetap Berlanjut meski Ganti Presiden

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) berjalan sesuai rencana.

“Kita optimistik bahwa pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik itu sudah menunjukkan progresnya yang cukup berarti, sehingga kita semua sangat mendukung, sangat optimistik jika pembangunan IKN terutama infrastruktur sudah di track yang benar,” kata Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Didik Kusnaini, dikutip dari Antara, Minggu (23/7/2023).

Dirinya berharap melalui kerjasama dan sinergi antarkementerian dan lembaga, pemerintah dapat menyelesaikan pembangunan IKN secara tepat waktu.

Didik mengatakan, kunjungan Kemenkeu ke IKN kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realisasi dari regulasi, penganggaran, dan fasilitas yang juga disusun oleh Kemenkeu.

“Kita ingin mengetahui di lapangan apakah yang kita lakukan benar-benar telah yang dibutuhkan dan kita ingin merasakan feels-nya di IKN itu seperti apa. Selain itu, untuk memastikan apa yang kita susun, fasilitas, insentif, regulasi, penganggaran itu benar dilaksanakan di sini,” ujarnya.