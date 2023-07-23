Tips Properti, Pilih Lantai Mozaik untuk Percantik Rumah

JAKARTA - Mozaik dalam dunia interior desain menjadi material yang ampuh dalam menghidupkan sebuah ruang.

Mozaik adalah penutup lantai yang terbuat dari potongan-potongan kecil keramik, kaca, batu, kayu, atau media lain yang disusun membentuk suatu pola atraktif.

Tak heran, jika mozaik sebagai material yang populer digunakan sebagai finishing. Contohnya bisa jadi pelapis dinding panel, dinding dapur, serta dinding lantai kolam renang.

Kini mozaik menjadi bentuk, warna dan motif favorit untuk membuat peran yang unik, tak lagi menjadi elemen pembantu tetapi elemen utama.

Ditulis akun Instagram Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat @kemenpupr, Jakarta, berikut tips memiliki lantai rumah yang menarik dengan mozaik sebagai pilihannya.

1.Mengenal Lebih Dekat Lantai Mozaik

Lantai mozaik selain banyak pilihan bentuk dan warna lantai ini juga mudah dibentuk/dipotong sesui selera. Setiap keping keramik yang akan dijadikan mozaik memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari pada keramik normal pada umumnya.

Memiliki nilai estetika yang tinggi dengan berbagai pilihan warna dan motif. Umumnya ukuran lantai mozaik 1,5 x 1,5 cm per keping.

Look yang dihasilkan lebih mengilat (glossy) agar menjadi indah dan mampu menarik perhatian.