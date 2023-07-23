Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Otorita IKN Olah Hujan Jadi Air Baku

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |21:17 WIB
Otorita IKN Olah Hujan Jadi Air Baku
OIKN Olah Hujan Jadi Air Baku di IKN. (foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengaplikasikan pengelolaan air hujan dan daur ulang air bekas wudu untuk kebutuhan air baku di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kita siap mengaplikasikan pengelolaan air hujan dan limpasan air hujan yang cerdas, jadi nanti akan ada pemantauan berapa curah hujan yang turun di IKN Nusantara," ujar Direktur Transformasi Hijau OIKN Agus Gunawan, dikutip dari Antara, di Jakarta, Minggu (23/7/2023).

Agus mengatakan, pengelolaan air hujan ini nantinya akan peruntukkan pemanfaatannya untuk sejumlah kebutuhan.

"Limpasan air hujan juga dapat dimanfaatkan, kalau kita melihat di kantor atau rumah itu limpasan air hujan dibiarkan mengalir begitu saja sehingga tidak benar-benar termanfaatkan dengan baik, padahal ini bisa dimanfaatkan dengan disimpan dan kemudian nantinya dipanen dan digunakan ketika menghadapi musim kemarau," kata Agus.

Dengan demikian, lanjutnya, pemanfaatan air hujan dan limpasannya ini dapat dioptimalkan. Hal ini tentunya membutuhkan sistem untuk mengaturnya.

Dengan sistem (pengelolaan) yang baik maka nantinya air hujan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan pendingin di gedung-gedung, pengisian ulang air tanah, atau didaur ulang lagi.

Agus juga mengatakan, OIKN juga nantinya siap memperkenalkan upaya daur ulang air bekas wudu atau istilahnya sebagai grey water di mana air tersebut sudah digunakan sekali dan belum terlalu kotor tetapi bukan untuk kebutuhan air minum dan MCK (mandi, cuci, kakus/buang air).

Halaman:
1 2
