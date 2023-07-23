Bagaimana Tren Belanja Online Pasca Pandemi Covid-19?

JAKARTA – Salah satu marketplace di Indonesia, Blibli mengungkapkan bahwa tren belanja online semakin diminati, utamanya setelah pandemi Covid-19.

“Tren belanja online sekarang masih sangat signifikan. Sebetulnya yang paling menantang itu kan mengubah kebiasaan. Dulu mungkin tiga atau empat tahun lalu, online cuma hanya buat cek harga. Tetapi, setelah masa pandemi masyarakat itu kan tidak ada pilihan selain mereka belanja online karena toko-toko offline pada tutup,” kata Chief Marketing Officer Blibli Edward Kilian Suwignyo, di acara ulang tahun Blibli, Minggu (23/7/2023).

Edward menilai, tren belanja online saat ini masih sangat signifikan. Bahkan setelah pandemi berakhir, tren belanja online menjadi kebiasaan masyarakat.

BACA JUGA: Platform Belanja Online Bakal Kesulitan Tindak Penjualan Barang Bekas Impor Ilegal

“Perubahan ini tetap bertahan meski pandemi sudah berakhir. Nah, selama masyarakat merasakan dua tahun pandemi artinya masyarakat tahu bahwa kenapa mesti harus belanja offline kalau semuanya aja bisa diantar. Ini sekali lagi perubahan kebiasaan yang menurut saya sangat menarik gitu. Jadi ada waktu untuk hal lain yang mereka bisa pakai ketimbang hanya untuk belanja offline saja. Bisa dikatakan bahwa perubahannya ini sudah terlihat cukup permanen,” tambah Edward.