Sinergi Inti Andalan Prima (INET) Melantai di Bursa Hari Ini, Incar Dana Rp151,50 Miliar

JAKARTA - PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) akan melaksanakan pencatatan saham perdana pada hari ini, Senin (24/7/2023).

Emiten konektivitas dan infrastruktur digital ini menetapkan harga perdana sebesar Rp101 per saham, dan akan masuk dalam Papan Pengembangan. Adapun PT Shinhan Sekuritas Indonesia ditunjuk sebagai penjamin emisi efek.

Berdasarkan keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), INET menawarkan 1,50 miliar saham atau 20% dari total modal ditempatkan dan disetor. Mengacu harga tersebut, perusahaan sektor teknologi ini mengincar dana segar sebesar Rp151,50 miliar.

Seiring hajatan penawaran umum perdana (IPO), perseroan juga menerbitkan sebanyak 2,10 miliar Waran Seri I atau mewakili 35 persen dari total saham setelah listing. Harga pelaksanaan INET-W ditetapkan sebesar Rp91 per unit, yang dapat diperdagangkan pada 23 Januari 2026, dan bisa dikonversi mulai 24 Januari 2024 hingga 26 Januari 2026.