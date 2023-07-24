IHSG Awal Pekan Berpotensi Menguat, Cek Saham Pilihannya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat pada sepanjang perdagangan.

Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.800 – 6.921.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan IHSG masih bagus secara teknikal, namun ada penurunan nilai transaksi dan intraday gap yang ke posisi menguat pada akhir sesi 2.

"Katalis positif pergerakan IHSG masih diiringi oleh net buy investor asing dalam sepekan terakhir. Sektor perbankan kembali memimpin dengan saham BBRI mencetak rekor harga tertinggi baru," tulis William dalam analisisnya, Senin (24/7/2023).

BACA JUGA: Pergerakan IHSG Hari Ini Berpeluang Lanjutkan Penguatan

Menurut William, sektor pertambangan atau energi mengalami rebound, namun akumulasi tersebar pada setiap subsektor, dengan kata lain pilihan saham dari sektor ini akan jadi lebih banyak ke depannya.

"Adanya intraday gap pada IHSG di hari Jumat pekan lalu memungkinkan terjadinya pergerakan mixed, namun dengan tren yang ada, kami menilai bahwa IHSG masih bergerak dengan kecenderungan menguat," kata dia.

Di awal pekan ini diperkirakan pelaku pasar akan wait and see dengan keputusan suku bunga The Fed.