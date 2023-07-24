Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Pekan Berpotensi Menguat, Cek Saham Pilihannya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |07:15 WIB
IHSG Awal Pekan Berpotensi Menguat, Cek Saham Pilihannya
IHSG. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat pada sepanjang perdagangan.

Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.800 – 6.921.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan IHSG masih bagus secara teknikal, namun ada penurunan nilai transaksi dan intraday gap yang ke posisi menguat pada akhir sesi 2.

"Katalis positif pergerakan IHSG masih diiringi oleh net buy investor asing dalam sepekan terakhir. Sektor perbankan kembali memimpin dengan saham BBRI mencetak rekor harga tertinggi baru," tulis William dalam analisisnya, Senin (24/7/2023).

Menurut William, sektor pertambangan atau energi mengalami rebound, namun akumulasi tersebar pada setiap subsektor, dengan kata lain pilihan saham dari sektor ini akan jadi lebih banyak ke depannya.

"Adanya intraday gap pada IHSG di hari Jumat pekan lalu memungkinkan terjadinya pergerakan mixed, namun dengan tren yang ada, kami menilai bahwa IHSG masih bergerak dengan kecenderungan menguat," kata dia.

Di awal pekan ini diperkirakan pelaku pasar akan wait and see dengan keputusan suku bunga The Fed.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/278/2855588/ihsg-hari-ini-ditutup-zona-merah-melemah-0-65-ke-6-886-xDzN08pDT8.JPG
IHSG Hari Ini Ditutup Zona Merah, Melemah 0,65% ke 6.886
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/278/2854993/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-0-34-ke-6-923-di-akhir-juli-I0or67HQeM.JPG
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 0,34% ke 6.923 di Akhir Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/278/2854553/apa-kabar-ihsg-di-agustus-2023-bisa-tembus-level-7-000-yWbf4Q7vWO.JPG
Apa Kabar IHSG di Agustus 2023, Bisa Tembus Level 7.000?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/278/2854479/intip-prediksi-ihsg-besok-hingga-rekomendasi-sahamnya-z7dowhqnFZ.JPG
Intip Prediksi IHSG Besok hingga Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/278/2853736/ihsg-berpotensi-tembus-level-7-100-di-awal-agustus-2023-berikut-analisanya-lhcKE7bKVA.jfif
IHSG Berpotensi Tembus Level 7.100 di Awal Agustus 2023, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/278/2853483/ihsg-dibuka-melemah-tipis-gagal-tembus-level-7-000-MbCTY5x8pZ.JPG
IHSG Dibuka Melemah Tipis, Gagal Tembus Level 7.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement