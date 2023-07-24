Riset MNC Sekuritas: Intip Rekomendasi Saham Hari Ini

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih mampu ditutup di atas MA200, penguatan IHSG pun masih disertai dengan munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas mengatakan, pada skenario terbaiknya, IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 6.954-7.013, terlebih jika mampu break area resistance terdekatnya di 6.931.

"Namun demikian, waspadai akan koreksi yang lebih dalam pada IHSG yang akan menguji 6.740-6.794," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (24/7/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.783, 6.744 dan resistance 6.945, 7.090.