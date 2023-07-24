Ada yang Aneh, BEI Suspensi Saham Grand House Mulia (HOMI)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan atau suspensi saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI).

Hal ini sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan.

Maka itu, dalam rangka cooling down BEI memandang perlu melakukan penghentian sementara saham HOMI pada perdagangan hari ini, Senin 24 Juli 2023.

"Penghentian sementara perdagangan Saham HOMI tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Lidia M Panjaitan dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Senin (24/7/2023).

Bursa menambahkan, suspensi itu dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham HOMI.

"Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan," ungkap Bursa.