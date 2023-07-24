Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

ICDX Fasilitasi Transaksi Perdagangan Komoditi Berdasarkan Syariah

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |13:00 WIB
ICDX Fasilitasi Transaksi Perdagangan Komoditi Berdasarkan Syariah
ICDX (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Industri keuangan syariah Indonesia memasuki babak baru, dengan terjadinya transaksi perdana pembelian Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah atau SiKA antara Bank Syariah Indonesia dan Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia. Transaksi yang difasilitasi Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX).

CEO Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Nursalam, mengatakan adanya transaksi ini tentunya menjadi poin penting serta babak baru dalam industri keuangan syariah di Indonesia, apalagi di moment tahun baru Islam ini.

“Adapun transaksi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dan Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari MOU yang telah dijalankan beberapa waktu lalu. Dan kedepan, ada beberapa Bank Syariah yang juga akan melakukan transaksi yang sama,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/7/2023).

“Transaksi perdana SiKA ini tentunya dapat memperkuat transaksi moneter pasar uang syariah melalui transaksi pembelian komoditi yang didasari akad murabahah/jual beli dengan sistem angsuran. Selain itu, juga sebagai pendalaman pasar keuangan syariah di Indonesia. Melalui sistem perdagangan berbasis syariah di ICDX ini, perbankan syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas dan kekurangan likuiditas dapat melakukan pembelian komoditi yang didasari akad murabahah dengan sistem angsuran,” tambah Nursalam.

Direktur Treasury & International BSI mengatakan Mohammad Adib mengatakan bank Syariah Indonesia senantiasa menjadi inisiator dan bersinergi dengan para pelaku pasar lainnya dalam upaya pengembangan alternatif instrumen pasar keuangan syariah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/278/3018254/4-strategi-jadikan-indonesia-pusat-ekonomi-syariah-dunia-dny3WUwaFB.jpg
4 Strategi Jadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/278/3018209/sharia-investment-week-2024-bei-ungkap-potensi-besar-pasar-saham-syariah-di-ri-E9W0Wrp159.jpg
Sharia Investment Week 2024, BEI Ungkap Potensi Besar Pasar Saham Syariah di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/18/622/2815975/belajar-menganalisis-saham-syariah-simak-caranya-di-webinar-mnc-sekuritas-12Tl36UQaV.jpg
Belajar Menganalisis Saham Syariah, Simak Caranya di Webinar MNC Sekuritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/31/278/2525720/saham-syariah-meroket-di-2021-rata-rata-transaksi-harian-tembus-rp7-triliun-D6pSAJi253.jpg
Saham Syariah Meroket di 2021, Rata-Rata Transaksi Harian Tembus Rp7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/15/278/2441159/jumlah-saham-syariah-laku-keras-dalam-10-tahun-XqlBG6k1Nu.jpg
Jumlah Saham Syariah Laku Keras dalam 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/26/278/2400995/ahli-syariah-pasar-modal-wajib-miliki-sertifikat-ini-alasannya-satZ1sJ1e8.jpg
Ahli Syariah Pasar Modal Wajib Miliki Sertifikat, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement