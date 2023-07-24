Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

PHE Jadi IPO? BEI: Kami Masih Menunggu

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |13:11 WIB
PHE Jadi IPO? BEI: Kami Masih Menunggu
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) telah masuk dalam pipeline pencatatan saham perdana (IPO).

Bursa masih menunggu sejumlah dokumen pendukung dari perusahaan untuk melengkapi persyaratan sebagai perusahaan tercatat.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan pihaknya sedang menanti perkembangan baru perusahaan.

"Secara official PHE ada pipeline, tentunya kami menunggu update dari PHE dalam hal ada perubahan tertentu, tapi kami belum menerima surat sampai saat ini," kata Nyoman saat ditemui di Gedung BEI, Senin (24/7/2023).

Sebagaimana diketahui, anak usaha Pertamina di bidang hulu migas itu berencana untuk melepas sahamnya di bursa. Pada Maret lalu, Nyoman sempat menyinggung soal ketentuan jumlah yang beredar atau free float dari PHE.

"Kami menunggu apa yang sedang dan sudah dilakukan oleh mereka (PHE) untuk mencapai free float yang sesuai dengan persyaratan," kata Nyoman di Gedung BEI beberapa waktu lalu.

