Erick Thohir Bocorkan Rencana MIND ID Caplok 20% Saham Vale

JAKARTA - Holding BUMN Pertambangan atau MIND ID akan mengambil alih 20% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Hal itu lantaran proses hilirisasi perusahaan multitambang asal Brasil itu cukup lamban.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, divestasi 20% saham INCO ke MIND sudah menjadi kebijakan pemerintah. Dengan akuisisi ini, MIND akan menjadi pemegang saham pengendali.

Meski begitu, aksi korporasi tersebut masih dalam fase negosiasi dan belum menghasilkan keputusan. Pemerintah sendiri menargetkan finalisasi atas negosiasi dengan Vale akan disampaikan akhir Juli 2023.

"Ya kembali vale harus di-relinquish (melepaskan 20 persen saham) bukan berarti tidak suka dengan investasi luar negeri, tapi ini kan kebijakan," ujar Erick kepada wartawan, ditulis Senin (24/7/2023).

Erick menegaskan dirinya masih di posisi bertahan. Artinya, Vale diminta melepaskan 20 persen saham kepada MIND ID. Jika proses ini berhasil, Holding BUMN Tambang bisa menggenggam 40% saham INCO.