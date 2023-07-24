Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rusia Gempur Fasilitas Pangan Ukraina, Ancaman Kelaparan Mengintai

Himayatul Azizah , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |08:37 WIB
Rusia Gempur Fasilitas Pangan Ukraina, Ancaman Kelaparan Mengintai
Kondisi Ukraina. (Foto: VOA)
A
A
A

 

JAKARTA - Rusia menggempur fasilitas ekspor pangan Ukraina selama empat hari berturut-turut pada Jumat, 21 Juli 2023.

Dilansir VOA di Jakarta, Senin (24/7/2023), Moskow juga berusaha merebut kapal di Laut Hitam sebagai eskalasi dari apa yang pemimpin Barat katakan sebagai upaya untuk menghindari sanksi dengan mengancam krisis pangan global.

 BACA JUGA:

Serangan terhadap pasokan biji-bijian Ukraina yang menjadi bagian utama dari rantai makanan global, dilakukan sejalan dengan keinginan Kyiv untuk menentang blokade laut Rusia atas pelabuhan ekspornya.

Hal itu dilakukan setelah Moskow pada minggu ini, menarik diri dari perjanjian koridor laut aman yang ditengahi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PBB memperingatkan bahwa jutaan orang di negara-negara miskin di seluruh dunia berisiko lebih besar mengalami kelaparan dan kelaparan akibat efek lanjutan harga pangan.

 BACA JUGA:

"Beberapa akan kelaparan, beberapa akan kelaparan, banyak yang mungkin mati sebagai akibat dari keputusan ini," kata Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths kepada Dewan Keamanan.

Di Ukraina, gubernur setempat Oleh Kiper mengatakan terminal biji-bijian dari sebuah perusahaan pertanian di wilayah Odesa diterjang serangan udara. Akibatnya 100 ton kacang polong dan 20 ton jelai hancur.

Halaman:
1 2
