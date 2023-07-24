Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Hanya Tarik Utang Rp166,5 Triliun Selama 6 Bulan

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |12:41 WIB
Sri Mulyani Hanya Tarik Utang Rp166,5 Triliun Selama 6 Bulan
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang hanya mencapai Rp166,5 triliun pada semester I-2023. Angka ini mencapai 23,9% dari target APBN.

Per semester I-2023, pembiayaan anggaran terkendali, dengan tetap mencermati volatilitas pasar keuangan global dan ketersediaan likuiditas pemerintah.

"Padahal harusnya total pembiayaan utang untuk tahun ini harusnya Rp696,3 triliun," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Juli 2023 secara virtual di Jakarta, Senin (24/7/2023).

Angka ini, sebut dia, menurun 15,4% dari tahun lalu. Tahun lalu sebenarnya sudah mengalami penurunan menjadi sebesar Rp196,9 triliun.

"Inilah yang selalu saya sampaikan, APBN Indonesia mengalami penyehatan dan konsolidasi yang luar biasa cepat dan kuat tanpa mempengaruhi kinerja dari perekonomian kita yang tetap mengalami pemulihan dan menjaga pertumbuhan serta berbagai perbaikan di bidang kesejahteraan," papar dia.

