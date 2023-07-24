Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jalan Tol Bocimi Exit Cibadak Segera Dioperasikan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |22:10 WIB
Jalan Tol Bocimi Exit Cibadak Segera Dioperasikan
Tol Bocimi ke Luar Cibadak Segera Beroperasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA- Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi II Cigombong-Cibadak tak lama lagi segera beroperasi.

Dilansir dari Instagram Ditjen Bina Marga @pupr_binamarga, Senin (24/7/2023), saat konstruksi Jalan Tol Bogor-Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi II Cigombong-Cibadak hampir rampung. Oleh karena itu bisa segera beroperasi.

Jalan tol ini merupakan kelanjutan jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) sehingga mempermudah akses dari Jakarta menuju Sukabumi via jalan tol.

Tol yang membentang sepanjang 54 km ini dibagi kedalam 4 seksi. Setiap seksi memiliki jangkauan dan panjang yang berbeda-beda.

Seksi I memiliki jangkauan daerah dari Ciawi hingga Cigombong dengan memiliki panjang jalur 15,3 km. Seksi II memiliki daerah jangkauan dari Cigombong hingga Cibadak dengan panjang jalur 13,7 km. Seksi IV memiliki daerah jangkauan dari Sukabumi barat hingga Sukabumi timur dengan panjang jalur 13,1 km.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169449/jalan_tol-DVv5_large.jpg
19 Proyek Tol Senilai Rp408,68 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement