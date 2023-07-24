Jalan Tol Bocimi Exit Cibadak Segera Dioperasikan

JAKARTA- Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi II Cigombong-Cibadak tak lama lagi segera beroperasi.

Dilansir dari Instagram Ditjen Bina Marga @pupr_binamarga, Senin (24/7/2023), saat konstruksi Jalan Tol Bogor-Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi II Cigombong-Cibadak hampir rampung. Oleh karena itu bisa segera beroperasi.

Jalan tol ini merupakan kelanjutan jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) sehingga mempermudah akses dari Jakarta menuju Sukabumi via jalan tol.

Tol yang membentang sepanjang 54 km ini dibagi kedalam 4 seksi. Setiap seksi memiliki jangkauan dan panjang yang berbeda-beda.

Seksi I memiliki jangkauan daerah dari Ciawi hingga Cigombong dengan memiliki panjang jalur 15,3 km. Seksi II memiliki daerah jangkauan dari Cigombong hingga Cibadak dengan panjang jalur 13,7 km. Seksi IV memiliki daerah jangkauan dari Sukabumi barat hingga Sukabumi timur dengan panjang jalur 13,1 km.