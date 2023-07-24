Heboh Beredar Peringatan Virus di Aplikasi Mobile Banking, BCA: Jangan Klik Apapun

JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) buka suara soal pop up peringatan virus di aplikasi mobile banking. BCA mengimbau masyarakat tidak melakukan klik apapun pada pop up tersebut.

“Sehubungan dengan informasi yang beredar di sosial media terkait tampilan pop up peringatan virus di aplikasi BCA mobile, dapat kami sampaikan bahwa nasabah agar berhati-hati atas hal tersebut. Kami menghimbau agar nasabah tidak melakukan klik apapun yang muncul di pesan tersebut,” kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn, Senin (24/7/2023).

Hara memastikan BCA senantiasa mengimbau nasabah setia untuk selalu waspada saat melakukan install aplikasi di luar PlayStore, AppleStore atau store resmi lainnya, serta melakukan update software perangkat smartphone terbaru.

“Kami kembali menghimbau kepada seluruh nasabah BCA untuk tidak memberikan data yang bersifat rahasia kepada pihak manapun termasuk kerabat, orang terdekat seperti Personal Identification Number (PIN), One Time Password (OTP), Password, Response KeyBCA, Card Verification Code (CVC) atau Card Verification Value (CVV),” ujarnya.