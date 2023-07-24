Kendaraan Listrik RI Sepi Peminat, Jokowi Ajak Luhut Cs Rapat Insentif Besok

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia akan mengevaluasi kebijakan insentif kendaraan listrik. Hal tersebut lantaran saat kendaraan listrik sepi peminatnya.

Luhut mengatakan evaluasi kebijakan tersebut akan dilakukan melalui rapat tersebut bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Ya ini kita mau ratasin (rapat terbatas) besok. Jadi mau finalkan," kata Luhut saat ditemui di Menara Danareksa, Senin (24/7/2023).

Luhut menyampaikan bahwa dalam ratas tersebut pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan kebijakan negara-negara tetangga dalam memberikan insentif kendaraan listrik sebagai bahan perbandingan.

"Pada dasarnya semua ketentuan-ketentuan insentif yang dibikin oleh negara-negara di sekitar, kita match," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko mengatakan bahwa pembelian sepeda motor listrik saat ini masih lambat. Oleh karenanya pihaknya meminta agar penyaluran subsidi pembelian motor listrik perlu dievaluasi.