HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Beras 10 Kg Cair Lagi hingga Desember! Anggaran Rp8 Triliun

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |14:14 WIB
Bansos Beras 10 Kg Cair Lagi hingga Desember! Anggaran Rp8 Triliun
Sri Mulyani tambah anggaran bansos (Foto: Kemenkeu)
JAKARTA - Presiden Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan anggaran bantuan pangan untuk masyarakat kelompok miskin. Anggaran yang disiapkan adalah sebesar Rp8 triliun untuk bansos beras.

"Jadi nanti pada bulan Oktober hingga Desember, kita akan menambahkan Rp8 triliun yang akan diberikan kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) rentan," ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Juli 2023 secara virtual di Jakarta, Senin (24/7/2023).

Dia mengatakan, setiap keluarga akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg per bulannya.

"Jadi mereka akan mendapatkan bantuan selama 3 bulan dengan total bantuan 30 kg beras," ungkap Sri.

Ini merupakan tambahan bansos yang perlu diperkuat di saat guncangan dan tekanan masih terlihat. Sri pun berpesan bahwa pemulihan ekonomi jangan sampai meninggalkan kelompok yang paling rentan.

"Sehingga, kita melindungi dan memperkuat kelompok yang paling rentan yaitu kelompok paling miskin," tambah Sri.

