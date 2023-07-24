Jokowi Sebut Produk Pertahanan RI Diminati Negara Lain, Ini Daftarnya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang diproduksi PT Pindad (Persero) diminati banyak negara. Hal itu didasarkan pada tingginya permintaan atas produk pertahanan tersebut.

Presiden yang didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir baru saja mengunjungi langsung lokasi produksi dari anggota Holding BUMN Pertahanan, Malang, Jawa Timur, Senin (24/7/2023).

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menegaskan permintaan dari pasar ekspor untuk produk-produk Pindad meningkat sangat tajam.

"Ya memang utamanya kami bertiga dengan pak Menhan pak Prabowo dengan pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir ingin mengunjungi Pindad karena permintaan dari pasar ekspor untuk produk produk Pindad ini meningkat sangat tajam," ujar Jokowi disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden

Lantas, apa saja alat pertahanan dan keamanan yang diproduksi Pindad dan diminati banyak negara?

Mengutip laman resmi Pindad, perseroan memang memproduksi sejumlah Alutsista. Produk tersebut terdiri atas senjata, munisi, kendaraan khusus, dan alat-alat berat.

- Senjata

Sejak berdiri pada 1983 perusahaan mulai memproduksi senjata laras panjang, senjata genggam, pistol, dan lainnya. Setiap produksi diutamakan untuk menyuplai kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan nasional hingga memenuhi pesanan dari pihak lain.

- Munisi

Sebagai perusahaan penyedia peralatan pertahanan dan keamanan, Pindad juga memproduksi berbagai varian amunisi. Seperti kaliber kecil, kaliber besar, dan kaliber sedang.

Variatif yang diterbitkan mulai kaliber 5.56 mm, munisi artileri 105 mm, serta berbagai varian granat. Manajemen Pindad memastikan terus melakukan ekspansi produksi amunisi dan mengembangkannya sesuai dengan perkembangan teknologi senjata yang semakin beragam.

Keunggulan dari amunisi Pindad adalah memiliki banyaknya varian yang dapat disesuaikan dengan jenis senjata dan hasil tembakan yang diinginkan.