Sri Mulyani Sebut RI Jadi Negara yang Diandalkan G20

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang diandalkan dalam pertemuan Menteri dan Gubernur Bank Sentral G20 ke tiga (3rd G20 FMCBG) di bawah Presidensi India.

“Kita selalu diminta menjadi pembicara awal atau pembicara utama dalam pertemuan. Ini menggambarkan pandangan Indonesia sangat menentukan dan diperhatikan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2023 dikutip Antara, Senin (24/7/2023).

Indonesia memberikan pandangan terkait sejumlah isu perekonomian, seperti kolaborasi sektor keuangan dan kesehatan; pemanfaatan pembangunan multilateral dan investasi swasta, termasuk keuangan berkelanjutan; pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan, serta perpajakan internasional.

Selain itu, Indonesia, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga menjadi pembiacara dalam tiga kegiatan, yaitu Achieving Growth-Friendly Climate Action and Financing for Emerging and Developing Economies, G20 Infrastructure Investor’s Dialogue, dan Tax Symposium.

Sri Mulyani menambahkan, Indonesia juga memperkuat hubungan bilateral dengan melakukan pertemuan bersama menteri keuangan sejumlah negara, seperti India dan Australia.