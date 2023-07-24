Dunia Kekurangan, Jokowi Kucurkan Rp700 Miliar ke Pindad Tingkatkan Produksi Peluru

MALANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan jajaran direksi dan manajemen PT Pindad di Kantor PT Pindad Jalan Raya Turen Malang. Setelah itu akhirnya menuju Gudang Amunisi yang berjarak satu kilometer dari kantor utama PT Pindad.

Kunjungannya didampingi Menhan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick, Kepala Satuan TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Dudung Abdurrahman, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, untuk melihat prospek dari produk-produk yang dikunjungi PT Pindad.

"Di setiap kunjungan saya ke negara-negara lain, itu selalu ditanyakan mengenai yang berkaitan dengan barang ini, peluru. Dan sekarang dunia memang kekurangan peluru," ucap Presiden Jokowi saat kunjungan ke Gudang Amunisi, PT Pindad.

Jokowi menambahkan, bila PT Pindad diberikan stimulan modal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp700 miliar untuk memproduksi peluru sebanyak 275 juta peluru.

"Kita beri PMN sebesar Rp 700 miliar, produksi peluru meningkat menjadi 415 juta peluru, jadi hampir dua kali lipat. Karena memiliki line tambahan dari PMN yang telah kami berikan," tukasnya.