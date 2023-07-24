Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dunia Kekurangan, Jokowi Kucurkan Rp700 Miliar ke Pindad Tingkatkan Produksi Peluru

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |14:27 WIB
Dunia Kekurangan, Jokowi Kucurkan Rp700 Miliar ke Pindad Tingkatkan Produksi Peluru
Presiden Jokowi (Foto: MPI)
A
A
A

MALANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan jajaran direksi dan manajemen PT Pindad di Kantor PT Pindad Jalan Raya Turen Malang. Setelah itu akhirnya menuju Gudang Amunisi yang berjarak satu kilometer dari kantor utama PT Pindad.

Kunjungannya didampingi Menhan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick, Kepala Satuan TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Dudung Abdurrahman, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, untuk melihat prospek dari produk-produk yang dikunjungi PT Pindad.

"Di setiap kunjungan saya ke negara-negara lain, itu selalu ditanyakan mengenai yang berkaitan dengan barang ini, peluru. Dan sekarang dunia memang kekurangan peluru," ucap Presiden Jokowi saat kunjungan ke Gudang Amunisi, PT Pindad.

Jokowi menambahkan, bila PT Pindad diberikan stimulan modal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp700 miliar untuk memproduksi peluru sebanyak 275 juta peluru.

"Kita beri PMN sebesar Rp 700 miliar, produksi peluru meningkat menjadi 415 juta peluru, jadi hampir dua kali lipat. Karena memiliki line tambahan dari PMN yang telah kami berikan," tukasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931/rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914/jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/470/3178680/rumah_jokowi-W3dQ_large.png
Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar dengan Luas 1,2 Ha, Harga Tanah Tembus Rp120 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement