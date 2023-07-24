Advertisement
Bergerak Bersama dalam Satu Visi, MNC Guna Usaha Indonesia Gelar CSR

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |14:58 WIB
Bergerak Bersama dalam Satu Visi, MNC Guna Usaha Indonesia Gelar CSR
MNC Guna Usaha Indonesia. (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT MNC Guna Usaha Indonesia, sebagai perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia yang mengutamakan integrity, speed, persistence, ethique, endurance, determination menjadi solusi pembiayaan produktif dan inovatif.

Menyelenggarakan kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) dengan tema Bergerak Bersama Dalam Satu Visi dengan mengadakan acara Penanaman Bibit Pohon berlokasi di Kampoeng Goetji 1930 - Tegal, serta kegiatan pelatihan Leadership & Management Training MNC Guna Usaha Indonesia yang diadakan pada tanggal 21-23 Juli 2023.

Pada acara ini juga disponsori oleh, PT Asuransi Sinar Mas Cabang Syariah, BRI Finance, Bank Jtrust, Bank Sampoerna, Notaris Suminto, PT Garuda Petro Perkasa (Adnoc Oil), Bank Victoria, Bank Ganesha, Bank Panin Dubai Syariah, Notaris Evi Luciani, MNC Bank, dan P. MNC Asuransi Indonesia.

Serangkaian kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) ini diikuti oleh Direksi, Kepala Divisi, Kepala Departemen Kantor Pusat PT MNC Guna Usaha Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan serta manajemen perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif serta wujud kepedulian penyelamatan lingkungan guna mewujudkan kelestarian ekosistem.

