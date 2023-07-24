Apakah Lulusan SMA Bisa Kerja di BUMN? Cek di Sini

Lulusan SMA kerja di BUMN (Foto: Freepik)

JAKARTA – Apakah lulusan SMA bisa kerja di BUMN? Bagi lulusan SMA/SMK/Sederajat ternyata punya kesempatan di berbagai posisi yang tersedia dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2023.

Pelamar dapat mengakses atau mendaftar melalui situs website resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI) yakni https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id.

Sebelum melamar, pastikan terlebih dahulu tentang syarat dan ketentuannya.

Berikut syarat dan ketentuannya yang dirangkum Okezone, Senin (24/7/2023).

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Usia maksimal per 11 Mei 2023 mengikuti jenjang pendidikan, yaitu SMA/Sederajat 25 tahun.

3. Nilai Rata-rata Ujian Sekolah minimal 75 (skala 100) untuk lulusan SMA.

4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

5. Jenis kelamin menyesuaikan kebutuhan posisi masing-masing BUMN.

6. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba.

7. Dokumen SKCK dari Kepolisian (Jika Ada)

8. Sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada.

9. Rekomendasi Komunitas (berprestasi di Bidang Olahraga/Seni/Digital Creator/Start Up) apabila ada.