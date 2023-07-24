Intip Penampakan Bengkel Milik Blue Bird (BIRD)

JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) sangat menjaga kualitas pelayanannya. Terlihat dari kontrol hingga perawatan armadanya.

Okezone berkesempatan melihat langsung proses dari awal armada Blue Bird berangkat hingga kembali ke pool yang kemudian dilakukan seluruh pemeriksaan terhadap kondisi armada tersebut. Hal ini disaksikan di Pool Blue Bird Warung Buncit, Jakarta Selatan.

Armada yang selesai melakukan pelayanan kembali ke poll maksimal pukul 00.00 WIB. Kemudian dilakukan pemeriksaan atau checking saat masuk poll, mulai dari dalam hingga body kendaraan.

"Dari pulang poll langsung dilakukan pengecekan keliling kendaraan body, interior. Dilihat peralatan dan kondisi kendaraan," ujar Direktur Utama Blue Bird Adrianto Djokosoetono, Jakartam Senin (24/7/2023).

Andre sapaan akrabnya menerangkan, penerapan hal tersebut dilakukan supaya ada standar kenyamanan dalam perjalanan. Di mana Blue Bird mengkampanyekan Standar Nyaman Indonesia (SNI).

"Fokus kami itu aman dan nyaman. Kita gaungkan ini bagaimana kendaraan nyaman sesuai ekpektasi dan seragam semuanya. Jadi ada standarisasinya," ujarnya

Menurut Andre, kualitas armada menjadi pondasi yang sangat penting dalam bisnis ini. Oleh karena itu, kualitas perawatan sangat menjadi perhatian.

"Armada Blue Bird memiliki utilitas yang tinggi setiap harinya, sehingga memiliki standarisasi operasi armada yang memungkinkan perawatan tepat secara menyeluruh dengan didukung bengkel yang tersertivikasi," ujarnya.

Untuk armada kendaraan listrik juga demikian. Perawatan yang dilakukan Blue Bird dilakukan secara rutin.

"Bengkel kami juga telah tersertifikasi untuk melakukan perawatan secara mandiri melalui sistem yang didukung oleh teknologi termasuk IoT pada armada kami," ujarnya.

Dirinya kemudian menjelaskan soal BBM armada juga selalu full. Dari ke luar poll sampai kembali lagi harus terisi full.

"Kondisi BBM full jadi penumpang tidak ada menunggu. Mobil yang datang ke poll juga langsung di cuci," katanya