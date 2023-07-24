Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Blue Bird Rencana Jual Mobil Tesla Tahun Depan, Siapa Minat?

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |19:51 WIB
JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) berencana menjual mobil tenaga listriknya tahun depan. Penjualan armada BYD dan Tesla dilakukan sebagai salah satu upaya peremajaan karena sudah melakukan pelayanan selama lima tahun.

Direktur Utama Blue Bird Adrianto Djokosoetono mengatakan, alasan menjual armada yang sudah melayani selama 5 tahun supaya pelayanan tetap prima. Namun dirinya enggan memastikan apakah Tesla Blue Bird akan dijual tahun depan atau tidak.

"Biasanya kita melakukan penjualan (setelah 5 tahun). Tapi bukan semua, mungkin tidak, mungkin iya," gurau Andre, di Poll Blue Bird Warung Buncit, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Sebagai informasi, Blue Bird pertama kali meluncurkan mobil dengan tenaga listrik sebagai armada terbarunya, yaitu BYD e6 A/T dan Tesla Model X 75D A/T pada Mei 2019. Kendaraan ini digunakan untuk pelayanan Blue Bird dan Silver Bird.

Dalam peluncuran mobil taksi listrik Blue Bird dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dan jajaran kementerian lainnya.

Selain itu, taksi listrik ini mencetak sejarah di industri transportasi Indonesia. Di mana Museum Rekor Indonesia (MURI) akan memberikan penghargaan kepada Blue Bird sebagai penyedia taksi listrik yang pertama di Indonesia.

