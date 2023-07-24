Syarat Driver Taksi Blue Bird Bisa Bawa Mobil Tesla

JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) memiliki armada yang sangat mewah yakni mobil listrik Tesla. Pengemudi atau driver yang bisa membawa taksi Blue Bird ini pun memiliki syarat yang tinggi.

General Manager Pool Pusat PT Blue Bird Tbk Dicky Wirawan menjelaskan, driver Blue Bird memiliki jenjang karier selama mengemudi. Pertama, dari taksi reguler pengemudi diberikan masa percobaan selama 3 bulan. Setelah proses dilalui dengan kinerja baik, mendapat penghasilan, pelayanan, maka diangkat menjadi mitra pengemudi.

"Setelah diangkat dalam perjalan mereka bisa naik kelas tuh. Kalau masa kerja sudah lebih dari satu tahun maka boleh pindah ke Silver Bird. Itu terdiri dari Alphard dan Tesla. Nah saat ini masih ada Mercy sebagian kecil," terangnnya di Poll Blue Bird Pusat, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Setelah dari Silver Bird sebenarnya ada kelasnya. Misalnya dari Alphard, Mercy dan Tesla. Pertama, driver mengemudi armada Mercy, kemudian naik kelas ke Alphard dan naik kelas lagi ke Tesla.

"Tentu dipilih best of the bestnya ada di mobil terfavorit yakni Tesla," ujarnya.

Selain itu, pengemudi yang dari reguler juga boleh ke Golden Bird dan itu ada levelnya juga seperti Avanza, Inova, Mercy dan Alphard.

"Itu juga berdasarkan masa kerja, klaim dan komplain maka dia bisa naik," ujarnya.