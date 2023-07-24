Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Syarat Driver Taksi Blue Bird Bisa Bawa Mobil Tesla

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |20:09 WIB
Syarat <i>Driver</i> Taksi Blue Bird Bisa Bawa Mobil Tesla
Syarat Driver Blue Bird Bisa Bawa Mobil Tesla. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) memiliki armada yang sangat mewah yakni mobil listrik Tesla. Pengemudi atau driver yang bisa membawa taksi Blue Bird ini pun memiliki syarat yang tinggi.

General Manager Pool Pusat PT Blue Bird Tbk Dicky Wirawan menjelaskan, driver Blue Bird memiliki jenjang karier selama mengemudi. Pertama, dari taksi reguler pengemudi diberikan masa percobaan selama 3 bulan. Setelah proses dilalui dengan kinerja baik, mendapat penghasilan, pelayanan, maka diangkat menjadi mitra pengemudi.

"Setelah diangkat dalam perjalan mereka bisa naik kelas tuh. Kalau masa kerja sudah lebih dari satu tahun maka boleh pindah ke Silver Bird. Itu terdiri dari Alphard dan Tesla. Nah saat ini masih ada Mercy sebagian kecil," terangnnya di Poll Blue Bird Pusat, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Setelah dari Silver Bird sebenarnya ada kelasnya. Misalnya dari Alphard, Mercy dan Tesla. Pertama, driver mengemudi armada Mercy, kemudian naik kelas ke Alphard dan naik kelas lagi ke Tesla.

"Tentu dipilih best of the bestnya ada di mobil terfavorit yakni Tesla," ujarnya.

Selain itu, pengemudi yang dari reguler juga boleh ke Golden Bird dan itu ada levelnya juga seperti Avanza, Inova, Mercy dan Alphard.

"Itu juga berdasarkan masa kerja, klaim dan komplain maka dia bisa naik," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/278/3148752/rupst_blue_bird-4nSU_large.jpg
Blue Bird Bagikan Dividen Rp300,2 Miliar, Dibayar Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/278/3122352/blue_bird-Wpjy_large.jpg
Bos Bluebird Beri Sinyal Tebar Dividen hingga Rencana Tambah 1.000 Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/320/3075012/bayar-taksi-kini-bisa-pakai-qris-IJDG85RLb9.jpg
Bayar Taksi Kini Bisa Pakai QRIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991483/blue-bird-siapkan-10-bus-khusus-untuk-mudik-lebaran-2024-cek-rutenya-WZa7vJU9LT.jpg
Blue Bird Siapkan 10 Bus Khusus untuk Mudik Lebaran 2024, Cek Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/622/2974466/mnc-bank-blue-bird-berikan-kiat-pengelolaan-uang-ke-isteri-pengemudi-OYcI5XCRdZ.jpg
MNC Bank-Blue Bird Berikan Kiat Pengelolaan Uang ke Isteri Pengemudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/470/2960729/progres-proyek-blue-bird-di-ikn-s1hp1b4f1C.jfif
Progres Proyek Blue Bird di IKN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement