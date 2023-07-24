Resmi Dijual di Jakarta, Ini Kendaraan yang Bisa Konsumsi Pertamax Green 95

JAKARTA - PT Pertamina resmi menjual bahan bakar baru, Pertamax Green 95 di Jakarta. Bahan baka ini bisa digunakan pada semua jenis kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

"Kalau kita bicara kendaraan apa ini bisa roda 2 dan 4 untuk kendaraan bermotor yang mengkonsumsi gasoline. Jadi semua kendaraan yang mengkonsumsi gasoline baik itu kendaraan roda 2 dan 4 dapat konsumsi Pertamax Green 95," ujar Direktur Utama PTN Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, dalam acara perkenalan produk Pertamax Green 95 yang diadakan di SPBU MT Haryono, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Dikatakan Riva, saat ini sedang melakukan penjadwalan terkait rencana grand launching produk BBM anyar ini.

"Tapi untuk benefit-benefit komersial yang lebih lagi kepada para pelanggan, ini kita akan menjadwalkan grand launchingnya yang rencananya memang tidak jauh-jauh dari tanggal hari ini. Jadi kalau memang boleh ditunggu, nanti kita akan bisa memberikan benefit yang lebih lagi pada saat grand launching," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, produk bahan bakar campuran bioetanol 5 persen ini bisa dibeli di 15 SPBU dengan rincian 10 di Surabaya dan 5 di Jakarta.