HOME FINANCE HOT ISSUE

Sopir Taksi Blue Bird Dilarang Dapat Sewa Borongan, Sanksinya Berat!

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |20:21 WIB
Sopir Taksi Blue Bird Dilarang Dapat Sewa Borongan, Sanksinya Berat!
Blue Bird Pasar Standar Tinggi pada Driver. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) memasang standar dan aturan yang tinggi terhadap mitra pengemudinya. Bahkan bila ada yang melanggar, driver dilarang melayani penumpang.

General Manager Pool Pusat Blue Bird Dicky Wirawan mengatakan, Blue Bird tentu menerima semua masukan hingga kritikan dari masyarakat. Di mana para pengemudi memiliki poin yang bisa dikurangi bila ada komplain yang disampaikan penumpang. 

"Kategori komplainnya ada yang ringan, sedang hingga berat. Nah itu kita pakai poin. Jika pengemudi habis poin, maka statusnya stop operasi permanen," ujarnya, di Poll Blue Bird Pusat, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Adapun contoh kategori berat adalah sewa borongan. Di sini driver bisa langsung diberhentikan jika argo tidak dijalankan.

"Kita dapat borongan, enggak boleh. Harus pasang argo, gitu ada yang melaporkan ada yang tidak pasang argo, ketauan langsung tidak peduli masa kerja sudah berapa lama, enggak peduli. Statusnya stop operasi permanen," katanya.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
