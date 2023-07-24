Hutama Karya Bakal Jual Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung ke INA

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) kembali menjual sejumlah ruas tol pada tahun ini. Salah satunya Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) kepada Indonesia Investment Authority (INA) di tahun ini.

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan, pembangunan ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sudah rampung. Sehingga pelepasan kepemilikan saham pada ruas tersebut akan dilakukan tahun ini.

"Targetnya tahun ini, dari Terbanggi Besar-Kayu Agung, tahun ini, doa kan ya. (Pembangunan) sudah selesai," ucap Budi saat ditemui di Kementerian BUMN, Senin (24/7/2023).

Jika Tol Terpeka dilepas, maka total tol yang dijual Hutama Karya ke INA pada tahun ini mencapai tiga ruas. Sebelumnya, perseroan sudah mendivestasikan Tol Medan-Binjai dan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.

Adapun nilai transaksi atas akuisisi aset BUMN Karya itu mencapai Rp20,5 triliun

Kementerian BUMN mencatat aksi akuisisi itu merupakan pemindahtanganan aset lama, untuk membangun aset yang baru (asset recycling)